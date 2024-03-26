Отправившийся в кругосветку российский яхтсмен пропал у берегов Чили

Елагин отправился в кругосветное путешествие в октябре 2023 года на яхте «Дочь ветра». Он перестал выходить на связь 19 марта.

Поисковая операция ведется в районе мыса Горн. Задействовано посольство России в Чили. Спасатели используют спутниковые и радарные снимки, рассказал Чванов.

Актуальной информации о местонахождении спортсмена пока нет. Поиски осложняют плохие погодные условия и сильный ветер.

В феврале 37-летний турист из России утонул на индонезийском острове Бали во время плавания с маской и дыхательной трубкой, передает «Радиоточка НСН».

