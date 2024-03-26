Отправившийся в кругосветку российский яхтсмен пропал у берегов Чили
Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин перестал выходить на связь у берегов Чили, передает ТАСС со ссылкой на его ученика Алексея Чванова.
Елагин отправился в кругосветное путешествие в октябре 2023 года на яхте «Дочь ветра». Он перестал выходить на связь 19 марта.
Поисковая операция ведется в районе мыса Горн. Задействовано посольство России в Чили. Спасатели используют спутниковые и радарные снимки, рассказал Чванов.
Актуальной информации о местонахождении спортсмена пока нет. Поиски осложняют плохие погодные условия и сильный ветер.
В феврале 37-летний турист из России утонул на индонезийском острове Бали во время плавания с маской и дыхательной трубкой, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Увольнение Данилова связали с оскорблением должностного лица КНР
- Воробьев заявил об отсутствии пострадавших под завалами «Крокуса»
- Госдеп пригрозил Израилю изоляцией в случае операции в Рафахе
- Отправившийся в кругосветку российский яхтсмен пропал у берегов Чили
- Захарова анонсировала планы России добиться заседания Совбеза ООН по Югославии
- На Мосбирже сообщили о планах запустить круглосуточные торги
- МЧС опубликовало обновленный список погибших в «Крокусе»
- Против ранее судимого россиянина возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма
- «Ростелеком»: большинство мошеннических звонков поступает из Днепра
- Украина атаковала село Горналь в Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru