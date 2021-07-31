Отправил под арест экс-полицейского за убийство школьницы под Самарой

Решением Самарского районного суда экс-полицейский, который обвиняется в убийстве 15-летней школьницы, на два месяца отправлен под арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 29 сентября включительно», — заявили в СК.

Подозреваемый в убийстве девочки в Самарской области полицейский уволен из органов

Известно, что тело девочки найдено вечером 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области с признаками насильственной смерти. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следствия, полицейский на автомобиле вначале сбил школьницу, а затем ножом нанес ей смертельные раны, чтобы скрыть наезд. Также рассматривается версия убийства из-за сексуальной связи бывшего полицейского с девочкой. Мужчину уволили со службы в правоохранительных органах, пишет Газета.ru.

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ФОТО: pxhere.com
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