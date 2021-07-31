Отправил под арест экс-полицейского за убийство школьницы под Самарой

Решением Самарского районного суда экс-полицейский, который обвиняется в убийстве 15-летней школьницы, на два месяца отправлен под арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет России.

«Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца до 29 сентября включительно», — заявили в СК.