Подозреваемый в убийстве девочки в Самарской области полицейский уволен из органов
Подозреваемого в убийстве девочки в Самарской области полицейского уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.
Как отметили в ведомстве, в пятницу сотрудника органов задержали по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния.
«По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее стало известно, что вечером 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девочки 2006 года рождения со множественными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В совершении преступления подозревают сотрудника полиции. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.
По основной версии, подозреваемый сбил девочку на автомобиле, однако после решил скрыть факт ДТП и нанес пострадавшей несколько ударов ножом, пишет «Свободная пресса». Экс-полицейский частично признал вину, заявив, что случайно сбил школьницу, сообщает РЕН ТВ.
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