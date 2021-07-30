Подозреваемый в убийстве девочки в Самарской области полицейский уволен из органов

Подозреваемого в убийстве девочки в Самарской области полицейского уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Как отметили в ведомстве, в пятницу сотрудника органов задержали по подозрению в причастности к совершению противоправного деяния.

«По результатам служебной проверки, назначенной врио начальника ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции Андреем Токаревым, он уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее стало известно, что вечером 29 июля в районе одного из жилых домовладений в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девочки 2006 года рождения со множественными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. В совершении преступления подозревают сотрудника полиции. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

По основной версии, подозреваемый сбил девочку на автомобиле, однако после решил скрыть факт ДТП и нанес пострадавшей несколько ударов ножом, пишет «Свободная пресса». Экс-полицейский частично признал вину, заявив, что случайно сбил школьницу, сообщает РЕН ТВ.

