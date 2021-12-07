Открывший стрельбу в МФЦ был в невменяемом состоянии
Мужчина, стрелявший из травматического оружия в МФЦ на юго-востоке Москвы, был в невменяемом состоянии. Об этом сообщает источник, близкий к правоохранительным органам.
Задержанного Сергея Глазова ожидает психолого-психиатрическая экспертиза, которая вынесет вердикт, отвечал ли мужчина за свои действия во время совершения преступления.
По словам источника, мужчина открыл стрельбу, не вступая ни с кем в конфликт. «Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ «Жилищник», а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути», – уточнил источник.
С собой у мужчины кроме оружия была сумка с проводами. Она находится на экспертизе, специалисты проводят анализ на наличие в сумке взрывчатых веществ.
Источник также отметил, что сейчас задержанный рассказывает следователям про «мировой заговор и пандемию».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru