Открывший стрельбу в МФЦ был в невменяемом состоянии

Мужчина, стрелявший из травматического оружия в МФЦ на юго-востоке Москвы, был в невменяемом состоянии. Об этом сообщает источник, близкий к правоохранительным органам.

Задержанного Сергея Глазова ожидает психолого-психиатрическая экспертиза, которая вынесет вердикт, отвечал ли мужчина за свои действия во время совершения преступления.

Мужчина с фото в новостях о стрельбе в МФЦ опроверг свою причастность

По словам источника, мужчина открыл стрельбу, не вступая ни с кем в конфликт. «Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ «Жилищник», а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути», – уточнил источник.

С собой у мужчины кроме оружия была сумка с проводами. Она находится на экспертизе, специалисты проводят анализ на наличие в сумке взрывчатых веществ.

Источник также отметил, что сейчас задержанный рассказывает следователям про «мировой заговор и пандемию».

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