Открывший стрельбу в МФЦ был в невменяемом состоянии

По словам источника, мужчина открыл стрельбу, не вступая ни с кем в конфликт. «Сначала он застрелил одного из сотрудников ГБУ «Жилищник», а затем охранника. Затем злоумышленник открыл огонь по мужчине с ребенком, стоявшим у него на пути», – уточнил источник.

С собой у мужчины кроме оружия была сумка с проводами. Она находится на экспертизе, специалисты проводят анализ на наличие в сумке взрывчатых веществ.

Источник также отметил, что сейчас задержанный рассказывает следователям про «мировой заговор и пандемию».

