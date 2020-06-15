Открывший огонь по сотрудникам ГИБДД в Москве умер

Инцидент произошел в районе дома 156 по Ленинскому проспекту, где инспекторы остановили для проверки автомобиль такси. Во время этой процедуры на них напал случайный прохожий — по некоторым данным, уроженец Кавказа. Также отмечается, что мужчина мог находиться в состоянии опьянения, отмечает Москва 24.



Также в МВД опровергли, что на инспекторов напал водитель такси. В ведомстве подчеркнули, что огонь открыл именно случайный прохожий, при этом вел огонь из травматического оружия.



По факту ЧП возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, отмечает «Подмосковье сегодня». В результате инцидента оба полицейских получили ранения.

