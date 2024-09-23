СМИ: Трое фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries признали вину

Уточняется, что это Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев, которые также раскаялись в содеянном и подтвердили фактические обстоятельства дела.

Речь идёт об инциденте у здания НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда были доставлены пострадавшие в результате стрельбы у офиса Wildberries и где собрались 30 человек, которые пытались проникнуть внутрь.

На предложение покинуть прилегающую территорию мужчины не реагировали, а при задержании полицейским пришлось применить физическую силу и принудительно доставить их в территориальный орган полиции.

По решению суда, 19 человек получили по 15 суток административного ареста за попытку проникнуть в НИИ. По их словам, они хотели попасть в медучреждение, чтобы поддержать родственников.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал 30 человек, подозреваемых в причастности к стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

