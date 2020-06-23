Открывшего огонь по семье на лодке российского депутата арестовали

В Ленинградской области арестован бывший депутат петербургского муниципального округа Измайловское, который на днях открыл огонь по людям, находившимся в лодке.

Инцидент произошел 20 июня на озере в районе поселка Мельниково. На лодке плыли члены одной семьи.

Экс-депутату не понравилось, что они слишком близко, как ему показалось, подобрались к его дачному участку. В результате 35-летний мужчина схватил ружье и выстрелил в людей.

В результате тяжелое огнестрельное ранение получила женщина. На самого экс-депутата завели уголовное дело, его обвиняют в покушении на убийство, сообщают «Невские новости».

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:Ленинградская ОбластьСтрельба
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