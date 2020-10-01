Кражу подаренной Путиным чудотворной иконы объяснили доверчивостью

ФСБ задержала двух членов преступной группы, похитивших 1 сентября из Успенского собора Иверского монастыря золотые изделия и икону Иверской Божьей Матери, подаренную президентом России в 2001 году.

Иеромонах Димитрий Першин, клирик Крутицкого Подворья Русской Православной Церкви рассказал НСН, как преступники могли похитить чудотворный Образ и почему Иверская икона Божьей Матери так почитается в России.

«Подобного рода инциденты случаются и в музеях, причем в самых известных. Злоумышленники располагают таким набором возможностей, что никакая охрана не может предотвратить подобные инциденты. При желании можно из бронированного сейфа унести драгоценности. А монастырь открыт, туда приезжают паломники со всей России, и не только. Там очень по-доброму принимают всех, заботятся, и думаю, что такая доверчивость и открытость позволила совершить это преступление. Я очень рад, что в данном случае правоохранители сработали эффективно, икона будет возвращена на место, в святую обитель, где я сам бывал неоднократно», - рассказал собеседник НСН.

Следствие выяснило, что преступники - жители Ленинградской области - подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери XVII-XVIII веков.