Кражу подаренной Путиным чудотворной иконы объяснили доверчивостью
Клирик Крутицкого Подворья Русской Православной Церкви рассказал НСН, почему образ Иверской Божьей Матери особенно почитается на Руси.
ФСБ задержала двух членов преступной группы, похитивших 1 сентября из Успенского собора Иверского монастыря золотые изделия и икону Иверской Божьей Матери, подаренную президентом России в 2001 году.
Иеромонах Димитрий Першин, клирик Крутицкого Подворья Русской Православной Церкви рассказал НСН, как преступники могли похитить чудотворный Образ и почему Иверская икона Божьей Матери так почитается в России.
«Подобного рода инциденты случаются и в музеях, причем в самых известных. Злоумышленники располагают таким набором возможностей, что никакая охрана не может предотвратить подобные инциденты. При желании можно из бронированного сейфа унести драгоценности. А монастырь открыт, туда приезжают паломники со всей России, и не только. Там очень по-доброму принимают всех, заботятся, и думаю, что такая доверчивость и открытость позволила совершить это преступление. Я очень рад, что в данном случае правоохранители сработали эффективно, икона будет возвращена на место, в святую обитель, где я сам бывал неоднократно», - рассказал собеседник НСН.
Следствие выяснило, что преступники - жители Ленинградской области - подплыли к острову Валдай на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию монастыря. Разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери XVII-XVIII веков.
«Образ Иверской Божьей Матери был подарен президентом, потому что монастырь является Иверским. Сама икона была туда привезена по благословению патриарха Никона и очень почиталась. К сожалению, в годы революционной смуты была утрачена. Там находится копия 19-го столетия. Икона является чудотворной, я сам был свидетелем исцелений по молитвам перед ней. Иверский образ так почитается на Руси, потому что по преданию ответом на удар копья в щеку Богородицы, который нанес воин, был не гнев, не какие-то страшные события. Ответом стала истекшая кровь. Матерь Божья приняла эту боль от человечества и призвала этого человека к покаянию. Она покрыла любовью и милостью». – пояснил иеромонах Димитрий Першин.
Добавим, региональные следователи МВД возбудили уголовное дело по ст. 158 и 164 УК РФ (кража и хищение предметов, имеющих особую ценность).
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