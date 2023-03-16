Открытое горение в здании погрануправления ФСБ в Ростове ликвидировано
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории погрануправления ФСБ Ростовской области в Ростове-на-Дону, пишет «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Уточняется, что площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
Короткое замыкание силового кабеля, по предварительным данным, привело к возгоранию на территории пограничного управления ФСБ. Такую версию СМИ распространили со ссылкой на МЧС.
Сотрудники предприняли усилия для самостоятельного тушения, однако огонь перекинулось на объёмные ёмкости с топливом, которые сдетонировали. Как передает ТАСС, в результате ЧП погиб один человек погиб, двое пострадали.
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