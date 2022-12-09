Открытое горение в ТЦ «МЕГА Химки» ликвидировали
Спасатели ликвидировали открытое горение в торговом центре «МЕГА Химки» в Московской области. Об этом сообщил начальник регионального управления МЧС Сергей Полетыкин.
«На 10.45 даем ликвидацию открытого горения», — цитирует РИА Новости руководителя областного главка.
По словам Полетыкина, общая площадь пройденного пожара — 7 тысяч кв. м. При этом площадь обрушения составила 5 тысяч квадратов.
Пожар в ТЦ «МЕГА Химки» произошел в пятницу, возгорание началось в строительном магазине OBI, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. К 8:25 огонь был локализован на площади 7 тыс. кв. м. Известно, что в результате пожара погиб один человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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