Открытое горение в ТЦ «МЕГА Химки» ликвидировали

«На 10.45 даем ликвидацию открытого горения», — цитирует РИА Новости руководителя областного главка.

По словам Полетыкина, общая площадь пройденного пожара — 7 тысяч кв. м. При этом площадь обрушения составила 5 тысяч квадратов.

Пожар в ТЦ «МЕГА Химки» произошел в пятницу, возгорание началось в строительном магазине OBI, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил при сварочных работах. К 8:25 огонь был локализован на площади 7 тыс. кв. м. Известно, что в результате пожара погиб один человек. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

