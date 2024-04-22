Открытое горение устранили на астраханском вещевом рынке
В Астрахани спасатели устранили открытое горение на площади 1200 квадратных метров на вещевом рынке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.
В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. До этого удалось локализовать возгорание. В тушении участвуют 90 человек.
Пожар произошел вечером 21 апреля. Пламя охватило кровлю магазина и торговые павильоны. Пожару присвоили третий ранг сложности.
Ранее стало известно, что треть россиян призналась, что не заботятся о пожарной безопасности в доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru