Открытое горение устранили на астраханском вещевом рынке

В Астрахани спасатели устранили открытое горение на площади 1200 квадратных метров на вещевом рынке, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС России.

В настоящее время пожарные проводят проливку и разбор конструкций. До этого удалось локализовать возгорание. В тушении участвуют 90 человек.

Пожар произошел вечером 21 апреля. Пламя охватило кровлю магазина и торговые павильоны. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Ранее стало известно, что треть россиян призналась, что не заботятся о пожарной безопасности в доме, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

