Открытое горение на шахте «Распадская» ликвидировали

Глава региона Сергей Цивилев в своём Telegram-канале заявил, что все горняки были выведены на поверхность.

В региональной прокуратуре заявили, что было организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Ранее в региональном главке МЧС рассказали, что на сигнал о возгорании выехали шесть отделений горноспасателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

