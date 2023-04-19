Открытое горение на шахте «Распадская» ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на шахте «Распадская» в городе Междуреченске в Кемеровской области, сообщает пресс-служба МЧС Кузбасса.

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Глава региона Сергей Цивилев в своём Telegram-канале заявил, что все горняки были выведены на поверхность.

В региональной прокуратуре заявили, что было организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности и охране труда.

Ранее в региональном главке МЧС рассказали, что на сигнал о возгорании выехали шесть отделений горноспасателей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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