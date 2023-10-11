«Отказали тормоза»: В столкновении поездов обвинили бывшего ревизора столичного метро
Столкновение поездов произошло из-за некомпетентного управления, в результате чего в вагоне «Яуза» отказали тормоза, заявил НСН председатель профсоюза работников столичного метрополитена Николай Гостев.
Столкновение поездов в московском метро произошло из-за некомпетентного управления, заявил глава профсоюза работников столичного метрополитена Николай Гостев в беседе с НСН. По его словам, машинистом поезда «Яуза» был бывший главный ревизор московского метрополитена.
Накануне на станции московского метро «Печатники» столкнулись два поезда, в одном из которых были пассажиры. Дептранс сообщил, что вагон «Яуза», снятый с эксплуатации, выезжая из депо, врезался в «номерной» вагон.
"По предварительной информации, которой я обладаю, это некомпетентное управление поездом, что привело к отказу тормозов. За контроллером водителя был бывший главный ревизор московского метрополитена Козлов Николай Андреевич. Он любит кататься на «Яузе», вот организовали перегонку с «Печатников» до «Измайлово»", - рассказал он.
Позже руководитель метрополитена Москвы Козловский подтвердил, что причиной столкновения поездов стало принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров.
Мэр города Сергей Собянин сообщил, что пять человек пострадали при столкновении двух поездов на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро, передает «Радиоточка НСН».
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