«Отказали тормоза»: В столкновении поездов обвинили бывшего ревизора столичного метро

Столкновение поездов в московском метро произошло из-за некомпетентного управления, заявил глава профсоюза работников столичного метрополитена Николай Гостев в беседе с НСН. По его словам, машинистом поезда «Яуза» был бывший главный ревизор московского метрополитена.

Накануне на станции московского метро «Печатники» столкнулись два поезда, в одном из которых были пассажиры. Дептранс сообщил, что вагон «Яуза», снятый с эксплуатации, выезжая из депо, врезался в «номерной» вагон.