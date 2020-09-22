Отец погибшего в СИЗО Тесака приехал за телом сына

Ранее юрист говорил, что перед смертью из Тесака пытались выбить признания в тяжких преступлениях и убийствах. Кроме того, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила РИА Новости, что перед смертью мужчина просил помощи, а также неоднократно говорил о пытках.

Тело Марцинкевича нашли 16 сентября в одиночной камере СИЗО, там же нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что он не хочет доставлять неприятности администрации изолятора и просит передать девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

По официальной версии СК, Тесак совершил суицид.

