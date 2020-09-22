Отец погибшего в СИЗО Тесака приехал за телом сына

Отец националиста Максима Марцинкевича (Тесака) приехал в Челябинск, чтобы забрать тело сына в Москву, передает РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Накануне адвокат Алексей Михальчик попросил возбудить уголовное дело об убийстве Тесака на основании итогов независимой экспертизы, которая исключила версию о самоубийстве, так как раны на шее и гематомы на руках вряд ли заключенный мог бы нанести себе сам.

Признание преступления как доказательство суицида «Тесака»

Ранее юрист говорил, что перед смертью из Тесака пытались выбить признания в тяжких преступлениях и убийствах. Кроме того, член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева заявила РИА Новости, что перед смертью мужчина просил помощи, а также неоднократно говорил о пытках.

Тело Марцинкевича нашли 16 сентября в одиночной камере СИЗО, там же нашли несколько предсмертных записок. В одной из них говорилось, что он не хочет доставлять неприятности администрации изолятора и просит передать девушке книгу про коммунизм и личный дневник.

По официальной версии СК, Тесак совершил суицид.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертизаСуицидМаксим Марцинкевич (Тесак)
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры