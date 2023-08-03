Отец оставленной на улице в Екатеринбурге девочки был найден мертвым

Мужчина, оставивший свою пятилетнюю дочь одну на детской площадке в Екатеринбурге, был найден мёртвым, сообщает телеканал ОТВ.

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Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что тело отца обнаружили неподалеку от места, где он оставил девочку. При этом следов борьбы не было, личные вещи не пропали.

«По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами», — отметил Горелых.

Ранее в полиции установили, что девочка с отцом поехала кататься на велосипеде, затем мужчина оставил её одну гулять на площадке, пообещав скоро вернуться, но не вернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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