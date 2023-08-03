Отец оставленной на улице в Екатеринбурге девочки был найден мертвым
Мужчина, оставивший свою пятилетнюю дочь одну на детской площадке в Екатеринбурге, был найден мёртвым, сообщает телеканал ОТВ.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что тело отца обнаружили неподалеку от места, где он оставил девочку. При этом следов борьбы не было, личные вещи не пропали.
«По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной смерти могло послужить злоупотребление опасными веществами», — отметил Горелых.
Ранее в полиции установили, что девочка с отцом поехала кататься на велосипеде, затем мужчина оставил её одну гулять на площадке, пообещав скоро вернуться, но не вернулся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Отец оставленной на улице в Екатеринбурге девочки был найден мертвым
- Писториус: Берлин по-прежнему не готов поставлять Киеву ракеты Taurus
- США объявили о санкциях против структур РАН
- Россия ввела квоты на численность дипперсонала Румынии
- «Барби» Греты Гервиг стал самым кассовым фильмом, который сняла женщина
- АКОРТ: Цены на импортное оливковое масло выросли с начала года на 40–50%
- Польские власти испугались переодетых в мигрантов бойцов ЧВК «Вагнер»
- Новак: Россия продолжит добровольное сокращение экспорта нефти
- Блинкен: США надеются на продление зерновой сделки
- Минздрав: Три системы диагностики рака могут внедрить к 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru