СМИ: Основатель группы Cream Soda провалился под лед

Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов пропал без вести, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным авторов, Свиргунов провалился под лед, когда вместе с друзьями совершал переход через Волгу. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта под Ярославлем.

Отмечается, что всего переход через Волгу совершали 10 человек. Под лед провалились пять человек, двое смогли выбраться, но один в итоге скончался. Трое мужчин пропали без вести.

