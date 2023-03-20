СМИ: Основатель группы Cream Soda провалился под лед
20 марта 202314:26
Основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов пропал без вести, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным авторов, Свиргунов провалился под лед, когда вместе с друзьями совершал переход через Волгу. Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта под Ярославлем.
Отмечается, что всего переход через Волгу совершали 10 человек. Под лед провалились пять человек, двое смогли выбраться, но один в итоге скончался. Трое мужчин пропали без вести.
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20 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru