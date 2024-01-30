Отец и дочь сгорели в автомобиле под Калугой

По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал на автомобиле BMW X6 по автодороге «Таруса - Алекино». Вместе с ним в иномарке находились его жена и 16-летняя дочь.

«В результате возгорания газового баллона и мгновенного распространения пламени мужчина и девочка погибли на месте. 44-летняя женщина успела выбраться», - уточнили в ведомстве, добавив, что пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу Калуги.

Специалистами было установлено, что находившийся в багажнике металлический газовый баллон не имеет отношения к конструкции автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в монгольском Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа, погибли шесть человек, ещё столько пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

