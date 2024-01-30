Отец и дочь сгорели в автомобиле под Калугой
Два человека погибли в Калужской области из-за возгорания баллона с газом, который перевозился в багажнике автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
По предварительным данным, 47-летний мужчина ехал на автомобиле BMW X6 по автодороге «Таруса - Алекино». Вместе с ним в иномарке находились его жена и 16-летняя дочь.
«В результате возгорания газового баллона и мгновенного распространения пламени мужчина и девочка погибли на месте. 44-летняя женщина успела выбраться», - уточнили в ведомстве, добавив, что пострадавшая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу Калуги.
Специалистами было установлено, что находившийся в багажнике металлический газовый баллон не имеет отношения к конструкции автомобиля. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в монгольском Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа, погибли шесть человек, ещё столько пострадали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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