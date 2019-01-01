От взрыва в воинской части Казахстана пострадали 46 человек
В Казахстане от взрыва склада с боеприпасами в воинской части пострадали 46 человек. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Ранее было известно о 16 пострадавших.
Отмечается, что 34 человека были госпитализированы в областную больницу Туркестанской области. Кроме того, ещё 12 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших пятеро детей, отмечает RT.
Добавим, ранее министр обороны Казахстана сообщил об одном погибшем в результате взрыва. По его словам, в автомобиль жертвы попал снаряд.
Напомним, взрыв прогремел в воинской части в Арыси. Власти приняли решение о немедленной эвакуации населения близлежащих районов.
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