От взрыва в воинской части Казахстана пострадали 46 человек

В Казахстане от взрыва склада с боеприпасами в воинской части пострадали 46 человек. Об этом сообщает Sputnik Казахстан. Ранее было известно о 16 пострадавших.

Отмечается, что 34 человека были госпитализированы в областную больницу Туркестанской области. Кроме того, ещё 12 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью. Среди пострадавших пятеро детей, отмечает RT.

Добавим, ранее министр обороны Казахстана сообщил об одном погибшем в результате взрыва. По его словам, в автомобиль жертвы попал снаряд.

Напомним, взрыв прогремел в воинской части в Арыси. Власти приняли решение о немедленной эвакуации населения близлежащих районов.

