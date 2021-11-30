Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству

В частности, бывший священнослужитель признан виновным в нарушении права на свободу совести, самоуправстве и призывах к суициду.

Ранее гособвинение обратилось в Измайловский суд Москвы с просьбой назначить бывшему схиигумену Сергию наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Бывший священнослужитель был задержан в декабре 2020 года. За критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса его лишили сана и отлучили от церкви. Свою вину Сергий не признаёт.

