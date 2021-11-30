Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству

Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным по трём статьям Уголовного кодекса, сообщает РИА Новости.

Экс-схиигумен Сергий признался, за что давал взятки в миллионы долларов

В частности, бывший священнослужитель признан виновным в нарушении права на свободу совести, самоуправстве и призывах к суициду.

Ранее гособвинение обратилось в Измайловский суд Москвы с просьбой назначить бывшему схиигумену Сергию наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Бывший священнослужитель был задержан в декабре 2020 года. За критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса его лишили сана и отлучили от церкви. Свою вину Сергий не признаёт.

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ФОТО: РИА Новости/Павел Лисицын
ТЕГИ:СамоубийствоУголовное ДелоСудСхимонах Сергий
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