Бывшего схиигумена Сергия признали виновным в склонении к самоубийству
Измайловский суд Москвы признал бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) виновным по трём статьям Уголовного кодекса, сообщает РИА Новости.
В частности, бывший священнослужитель признан виновным в нарушении права на свободу совести, самоуправстве и призывах к суициду.
Ранее гособвинение обратилось в Измайловский суд Москвы с просьбой назначить бывшему схиигумену Сергию наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Бывший священнослужитель был задержан в декабре 2020 года. За критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов из-за пандемии коронавируса его лишили сана и отлучили от церкви. Свою вину Сергий не признаёт.
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