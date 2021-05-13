Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев досрочно освобожден

Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, осужденный в 2019 году на шесть лет колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, выйдет на свободу по УДО, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Докучаева. При этом оно было рассмотрено со второго раза. В марте ходатайство защиты экс-сотрудника ФСБ было отклонено.

10 апреля 2019 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Докучаеву по делу о госизмене. В качестве наказания он должен был провести шесть лет в колонии строгого режима.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме и в особом порядке. Последнее означает полное признание вины обвиняемым, что позволило рассматривать дело без исследования доказательств.

Докучаев в звании майора был подчинённым руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого в феврале 2019 года приговорили к 22 годам колонии по аналогичному обвинению.

Ранее проходившие по этому же делу предприниматель Георгий Фомченков и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов были приговорены к 7 и 14 годам лишения свободы соответственно.

Как отмечал РЕН ТВ, согласно открытым источникам, обвиняемые работали на американскую разведку, передавая ценную информацию о содержании которой официально не сообщается.

