Осужденный за госизмену экс-сотрудник ФСБ Докучаев досрочно освобожден
Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев, осужденный в 2019 году на шесть лет колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, выйдет на свободу по УДО, сообщает в четверг ТАСС со ссылкой на пресс-службу Лефортовского суда Москвы.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство адвоката Докучаева. При этом оно было рассмотрено со второго раза. В марте ходатайство защиты экс-сотрудника ФСБ было отклонено.
10 апреля 2019 года Московский окружной военный суд вынес обвинительный приговор Докучаеву по делу о госизмене. В качестве наказания он должен был провести шесть лет в колонии строгого режима.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме и в особом порядке. Последнее означает полное признание вины обвиняемым, что позволило рассматривать дело без исследования доказательств.
Докучаев в звании майора был подчинённым руководителя одного из подразделений Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, которого в феврале 2019 года приговорили к 22 годам колонии по аналогичному обвинению.
Ранее проходившие по этому же делу предприниматель Георгий Фомченков и сотрудник отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов были приговорены к 7 и 14 годам лишения свободы соответственно.
Как отмечал РЕН ТВ, согласно открытым источникам, обвиняемые работали на американскую разведку, передавая ценную информацию о содержании которой официально не сообщается.
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