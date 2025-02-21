Оставленного в отеле Мексики российского мальчика вернули на родину
Мальчика из России, оставленного матерью в отеле в Мексике, вернули на родину с помощью российских органов опеки и попечительства. Ребенок временно будет жить в социальном учреждении, пока не решится вопрос с его опекуном, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Она рассказала, что запрос о помощи в возвращении мальчика на родину поступил в аппарат омбудсмена в середине января 2025 года.
Мать бросила его в одном из отелей Мексики летом 2024 года. Вернуть ей сына не удалось, так как она была помещена под стражу. Сегодня мальчик вернулся в Россию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru