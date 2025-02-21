Оставленного в отеле Мексики российского мальчика вернули на родину

Она рассказала, что запрос о помощи в возвращении мальчика на родину поступил в аппарат омбудсмена в середине января 2025 года.

Мать бросила его в одном из отелей Мексики летом 2024 года. Вернуть ей сына не удалось, так как она была помещена под стражу. Сегодня мальчик вернулся в Россию.

