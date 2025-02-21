Омбудсмен готов помочь студенткам, избитым на автомойке в Свердловской области

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что готов оказать помощь студенткам из Каменск-Уральска, которые были похищены и подверглись издевательствам на автомойке. Его слова приводит «Газета.Ru».

Мороков уточнил, что работает с комиссией по делам несовершеннолетних.

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Он отметил, что в курсе скандального происшествия и подчеркнул, что если получит обращение от родителей или самих девочек, то им окажут всю необходимую помощь.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила, что группа молодых людей избила нескольких девушек на автомойке Каменск-Уральска. По данным местных СМИ, избиение произошло из-за отказа одной из девушек вступить в отношения с одним из участников инцидента. Прокуратура региона возбудила уголовное дело о хулиганстве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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