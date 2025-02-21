Омбудсмен готов помочь студенткам, избитым на автомойке в Свердловской области

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что готов оказать помощь студенткам из Каменск-Уральска, которые были похищены и подверглись издевательствам на автомойке. Его слова приводит «Газета.Ru».

Мороков уточнил, что работает с комиссией по делам несовершеннолетних.