«Остался без прикрытия». Задержание экс-мэра Владивостока связали с губернатором

Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк был влиятельной фигурой лишь в связке с губернатором Приморского края Кожемяко, который проиграл борьбу с элитами и потянул мэра вниз, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

Ранее Гуменюк был задержан по подозрению в получении крупных взяток на 19,5 миллионов рублей за общее покровительство при оказании похоронных услуг.

«Про влияние во всем регионе я бы не стал говорить, Владивосток – да, может, Приморский край, но по сравнению с другими ключевыми фигурами Дальневосточного округа он все-таки был не так заметен. С другой стороны, ведь он был уволен по требованию полпреда, который настоял. Гуменюк был в хороших отношениях с Олегом Николаевичем Кожемяко. В свое время, когда они шли в тандеме, он свое влияние оказывал, поскольку не надо забывать еще и о том, что Владивосток – это поле столкновения целого ряда финансово-промышленных группировок, интересы отдельных из них представлял и Олег Гуменюк. Здесь борьба с элитами, проигранная Олегом Николаевичем Кожемяко, отразилась на Гуменюке. Это ослабление позиций Кожемяко сказалось на судьбе мэра. В связке они могли что-то решать», - рассказал Ярулин.

По его словам, зачастую отставки и задержания чиновников в регионе связаны именно с «удовлетворением интересов» финансово-промышленных групп.