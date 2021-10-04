«Остался без прикрытия». Задержание экс-мэра Владивостока связали с губернатором
Политолог Илдус Ярулин отметил, что ослабление позиций губернатора Приморского края Олега Кожемяко сыграло роковую роль в судьбе Олега Гуменюка.
Бывший глава Владивостока Олег Гуменюк был влиятельной фигурой лишь в связке с губернатором Приморского края Кожемяко, который проиграл борьбу с элитами и потянул мэра вниз, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.
Ранее Гуменюк был задержан по подозрению в получении крупных взяток на 19,5 миллионов рублей за общее покровительство при оказании похоронных услуг.
«Про влияние во всем регионе я бы не стал говорить, Владивосток – да, может, Приморский край, но по сравнению с другими ключевыми фигурами Дальневосточного округа он все-таки был не так заметен. С другой стороны, ведь он был уволен по требованию полпреда, который настоял. Гуменюк был в хороших отношениях с Олегом Николаевичем Кожемяко. В свое время, когда они шли в тандеме, он свое влияние оказывал, поскольку не надо забывать еще и о том, что Владивосток – это поле столкновения целого ряда финансово-промышленных группировок, интересы отдельных из них представлял и Олег Гуменюк. Здесь борьба с элитами, проигранная Олегом Николаевичем Кожемяко, отразилась на Гуменюке. Это ослабление позиций Кожемяко сказалось на судьбе мэра. В связке они могли что-то решать», - рассказал Ярулин.
По его словам, зачастую отставки и задержания чиновников в регионе связаны именно с «удовлетворением интересов» финансово-промышленных групп.
«Приходится решать вопросы, которые связаны с удовлетворением тех интересов, которые есть у ряда финансово-промышленных групп. Поскольку очень часто бывало так, что мэр и губернатор шли в одной связке, а уже после того, как губернатор переставал быть и уходил куда-то, либо на повышение, либо в сторону, мэр оставался без прикрытия сверху. Все-таки и Игорь Пушкарев был связан достаточно серьезно с губернатором Дарькиным. Не стало Дарькина – и все. Очень часто на мэрах отыгрываются за действия в первую очередь губернатора. Ушел Дарькин, пришел Миклушевский, и он уже напрямую схватился с Пушкаревым: здесь не хватило политического веса, губернатор расправился с кандидатурой предшественника», - объяснил политолог.
Ранее в апреле 2019 года бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев был приговорен к 15 годам лишения свободы за коррупцию.
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