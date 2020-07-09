Особый противопожарный режим установили в Волгоградской области
Власти Волгоградской области установили режим ночного контроля за возникновением пожаров из-за ряда пожаров вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова.
Ранее сообщалось о пожарах в Михайловском и Ольховском районах области. Никто не пострадал, жителей близлежащих населенных пунктов эвакуировали.
По словам Бочарова, температура воздуха +40 в регионе и мощный ветер увеличивают риск природных пожаров. Он добавил, что введенный режим призван для обеспечения безопасности пожарными, а также активистами, которые вошли в спецотряды для караула.
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