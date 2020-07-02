Большинство жителей Волгоградской области высказались за возвращение московского времени

Большинство жителей Волгоградской области выступили за переход на московское время. Опрос был проведен одновременно с голосованием по Конституции 1 июля. Об этом сообщил первый зампредседателя облдумы Сергей Булгаков.

По его словам, 65% избирателей поддержали возвращение на московское время, еще 34% эту идею не поддержали, сообщает РИА ФАН.

В голосовании приняли участие 74% жителей, имеющих избирательное право.

Булгаков сообщил, что с законодательной инициативой о переходе на московское время областные депутаты намерены обратиться в Госдуму.

По его словам, своё мнение выразили чуть более 74% жителей, имеющих избирательное право, то есть порядка 1 млн 353 тыс. человек.

18 марта 2018 года жители региона проголосовали за переход на местное время, отмечает RT.