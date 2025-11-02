Основателя турецкой криптобиржи «Thodex» нашли мертвым в тюрьме

В Турции в городе Текирдаа в тюрьме нашли тело осужденного более чем на 11 тысяч лет основателя турецкой криптобиржи «Thodex» Фатиха Озера. Об этом журналистам сообщил министр юстиции республики Йылмаз Тунч, передает телеканал NTV.

В Турции дали пожизненный срок 11 фигурантам дела о пожаре в отеле в Болу

По предварительной информации, экс-предприниматель покончил с собой.

Фатиха Озера экстрадировали в Турцию из Албании и в сентябре 2023 года приговорили более чем к 11 тысячам лет тюрьмы. Его обвинили в мошенничестве и создании преступной группировки. В январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, но оставил бизнесмена под арестом по обвинению в мошенничестве.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве нашли тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины Константина Ганича (Kudo).

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:КриптовалютаТюрьмаТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры