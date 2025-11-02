Основателя турецкой криптобиржи «Thodex» нашли мертвым в тюрьме
В Турции в городе Текирдаа в тюрьме нашли тело осужденного более чем на 11 тысяч лет основателя турецкой криптобиржи «Thodex» Фатиха Озера. Об этом журналистам сообщил министр юстиции республики Йылмаз Тунч, передает телеканал NTV.
По предварительной информации, экс-предприниматель покончил с собой.
Фатиха Озера экстрадировали в Турцию из Албании и в сентябре 2023 года приговорили более чем к 11 тысячам лет тюрьмы. Его обвинили в мошенничестве и создании преступной группировки. В январе 2025 года апелляционный суд отменил приговор, но оставил бизнесмена под арестом по обвинению в мошенничестве.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Киеве нашли тело одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины Константина Ганича (Kudo).
