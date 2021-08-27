Основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» впал в кому

Один из создателей рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин впал в кому, сообщается в официальной группе музыканта в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что Бурдин находится в реанимации 14-й больницы Екатеринбурга.

Брат музыканта Тимофей рассказал порталу E1.RU что Владимир находится на аппарате искусственной вентиляции легких, у него диагностировано поражение 80% лёгких, при этом тест на коронавирус отрицательный.

Ранее из больницы была выписана певица МакSим (Марина Абросимова), которая порядка полутора месяцев провела в искусственной коме.

