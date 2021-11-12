Основатель портала Gulagu.net объявлен в розыск

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин объявлен в розыск, сообщают в МВД. В ведомстве заявили, что он разыскивается по уголовной статье.

До 18 сотрудников ФСИН уволены после публикаций о пытках в колонии Саратова

До этого на портале Gulagu.net появились новые кадры издевательств над заключенными российских тюрем, после чего правозащитный сайт заблокировали. По некоторым данным, Осечкин передал кадры ряду СМИ.

Ранее бывший заключенный Сергей Савельев рассекретил кадры издевательств над осужденными в российских тюрьмах, после чего покинул пределы страны. В России он был объявлен в розыск. Гражданину Белоруссии заочно было предъявлено обвинение в распространении видео с пытками, но позднее оно было прекращено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТюрьмыМВД РФРозыск
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