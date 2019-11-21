Основатель Group-IB раскрыл подробности конфликта с таксистами в центре Москвы
В компании Group-IB рассказали, что её основатель и гендиректор, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков во время конфликта с таксистами в центре Москвы использовал газовый баллончик для самозащиты. Об этом сообщает Forbes, подчёркивая, что Сачков задержан не был.
В компании также отметили, что, по словам Сачкова, конфликт произошел возле отеля Four Seasons. Из-за постоянно создаваемой таксистами пробки основатель Group-IB «попросил нескольких водителей такси уехать». В ответ на этом из одной из машин такси вышел водитель и начал угрожать. К нему присоединились ещё несколько водителей. После того, как угрозы дошли до физических действий Сачков был вынужден использовать газовый «Удар» – это не пистолет, устройство дозированного аэрозольного распыления – для самозащиты.
После произошедшего конфликта Илья Сачков приехал в отделении полиции и написал заявление на нападавшего, пояснили в Group-IB. Позднее глава компании, комментируя инцидент, отметил, что водитель такси также написал заявление.
Напомним, Сачков работает в области расследования инцидентов информационной безопасности с 2003 года. Тогда он вместе с однокурсниками МГТУ имени Н. Э. Баумана открыл компанию Group-IB. За последние восемь лет был отмечен государственными грамотами и благодарностями, в частности, от министра внутренних дел России Владимира Колокольцева.
Ранее НСН писала, что глава Group-IB Илья Сачков рассказал, что мошенники придумали новый способ кражи денег со смартфонов. Киберпреступники разработали очередной метод хищения средств у банковских клиентов с помощью установки на смартфоны программ удаленного доступа. Об этом он заявил в кулуарах форума «Открытые инновации». Ежемесячные потери крупных кредитных организаций от такого вида мошенничества могут достигать шести - десяти миллионов рублей. По словам эксперта, система Secure Bank каждый месяц фиксирует более тысячи попыток хищения денег со счетов физических лиц с помощью этой схемы.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене