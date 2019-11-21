Основатель Group-IB раскрыл подробности конфликта с таксистами в центре Москвы

В компании Group-IB рассказали, что её основатель и гендиректор, член экспертных комитетов Госдумы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ в области киберпреступности Илья Сачков во время конфликта с таксистами в центре Москвы использовал газовый баллончик для самозащиты. Об этом сообщает Forbes, подчёркивая, что Сачков задержан не был.

В компании также отметили, что, по словам Сачкова, конфликт произошел возле отеля Four Seasons. Из-за постоянно создаваемой таксистами пробки основатель Group-IB «попросил нескольких водителей такси уехать». В ответ на этом из одной из машин такси вышел водитель и начал угрожать. К нему присоединились ещё несколько водителей. После того, как угрозы дошли до физических действий Сачков был вынужден использовать газовый «Удар» – это не пистолет, устройство дозированного аэрозольного распыления – для самозащиты.

После произошедшего конфликта Илья Сачков приехал в отделении полиции и написал заявление на нападавшего, пояснили в Group-IB. Позднее глава компании, комментируя инцидент, отметил, что водитель такси также написал заявление.