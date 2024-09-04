Оскорбивший россиян болгарский турист умер в турецком отеле после драки
Болгарский турист Пламен Динев, напавший на россиян, скончался в отеле на турецком курорте Кушадасы. Об этом сообщает агентство DHA.
Отмечается, что российские туристы сообщили охране отеля, что 35-летний болгарин оскорбил их, а затем напал. Охранники сначала предупредили постояльца, но безрезультатно, после чего вызвали полицию.
«Началась драка между пьяным Диневым и сотрудниками охраны, которые в итоге надели на него наручники», - пишет DHA.
Уже после драки болгарин лёг на пол, сотрудники гостиницы вызвали медиков, которые установили, что Динев скончался, предположительно, от сердечного приступа.
Ранее в Турции обнаружено тело погибшей россиянки, которая пропала больше двух недель назад в Мармарисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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