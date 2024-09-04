Оскорбивший россиян болгарский турист умер в турецком отеле после драки

Отмечается, что российские туристы сообщили охране отеля, что 35-летний болгарин оскорбил их, а затем напал. Охранники сначала предупредили постояльца, но безрезультатно, после чего вызвали полицию.

«Началась драка между пьяным Диневым и сотрудниками охраны, которые в итоге надели на него наручники», - пишет DHA.

Уже после драки болгарин лёг на пол, сотрудники гостиницы вызвали медиков, которые установили, что Динев скончался, предположительно, от сердечного приступа.

Ранее в Турции обнаружено тело погибшей россиянки, которая пропала больше двух недель назад в Мармарисе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

