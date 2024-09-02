Американские военные подверглись нападению в турецком Измире
Ряд американских военнослужащих, прибывших на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в Измире. Об этом сообщили в посольстве США в Анкаре.
В официальном заявлении дипмиссии указано, что военнослужащие сейчас находятся в безопасности. Посольство также поблагодарило турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.
По данным Ассоциации турецкой молодежи (TGB), активисты организации захватили члена экипажа USS Wasp и надели ему мешок на голову в знак протеста против поддержки Израиля со стороны Вашингтона.
Местные СМИ сообщили, что в связи с инцидентом полиция задержала 13 человек, включая лидера TGB Каяхана Четина, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Американские военные подверглись нападению в турецком Измире
- На ЗАЭС отключена высоковольтная линия энергоснабжения «Ферросплавная-1»
- Россиянин Калашян выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде
- При крушении Ми-8 на Камчатке погиб финансовый директор РФС Замятин
- Премьер Украины Шмыгаль заявил, что МВФ работает над пересмотром программы EFF
- Маск допустил, что будет добиваться у властей США ареста активов Бразилии
- Россиянка Шнайдер не прошла в четвертьфинал US Open
- «Хезболла» заявила об атаке на девять позиций ЦАХАЛ
- Умер народный артист России и Северной Осетии Юрий Бацазов
- В центре Ярославля горит трехэтажный расселенный жилой дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru