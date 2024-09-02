Американские военные подверглись нападению в турецком Измире

Ряд американских военнослужащих, прибывших на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в Измире. Об этом сообщили в посольстве США в Анкаре.

В официальном заявлении дипмиссии указано, что военнослужащие сейчас находятся в безопасности. Посольство также поблагодарило турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.