Американские военные подверглись нападению в турецком Измире

Ряд американских военнослужащих, прибывших на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в Измире. Об этом сообщили в посольстве США в Анкаре.

В официальном заявлении дипмиссии указано, что военнослужащие сейчас находятся в безопасности. Посольство также поблагодарило турецкие власти за оперативное вмешательство и продолжающееся расследование.

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По данным Ассоциации турецкой молодежи (TGB), активисты организации захватили члена экипажа USS Wasp и надели ему мешок на голову в знак протеста против поддержки Израиля со стороны Вашингтона.

Местные СМИ сообщили, что в связи с инцидентом полиция задержала 13 человек, включая лидера TGB Каяхана Четина, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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