Опубликовано видео смертельной драки боксёра с омоновцем в Бийске

Опубликована видеозапись драки между боксером и омоновцем в городе Бийске Алтайского края, которая привела к смерти человека.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в баре видно, как к одному из посетителей, мирно беседующему за стойкой, сзади подходит другой гражданин плотного телосложения, и начинает над ним нависать.

После этого завязывается драка. Сидевший за стойкой парой ударов отправляет противника на пол. Случилось это 21 января.

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Через сутки участник драки, мастер спорта по боксу добровольно пришёл в полицию. 29-летний пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой через 10 дней умер в больнице.

Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть. Погибшим оказался бывший сотрудник ОМОНа. С боксёра взята подписка о невыезде.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Алтайский КрайВидеоДрака
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