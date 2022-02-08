Опубликовано видео смертельной драки боксёра с омоновцем в Бийске
Опубликована видеозапись драки между боксером и омоновцем в городе Бийске Алтайского края, которая привела к смерти человека.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в баре видно, как к одному из посетителей, мирно беседующему за стойкой, сзади подходит другой гражданин плотного телосложения, и начинает над ним нависать.
После этого завязывается драка. Сидевший за стойкой парой ударов отправляет противника на пол. Случилось это 21 января.
Через сутки участник драки, мастер спорта по боксу добровольно пришёл в полицию. 29-летний пострадавший с открытой черепно-мозговой травмой через 10 дней умер в больнице.
Краевой Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть. Погибшим оказался бывший сотрудник ОМОНа. С боксёра взята подписка о невыезде.
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