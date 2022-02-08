Опубликовано видео смертельной драки боксёра с омоновцем в Бийске

Опубликована видеозапись драки между боксером и омоновцем в городе Бийске Алтайского края, которая привела к смерти человека.

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения в баре видно, как к одному из посетителей, мирно беседующему за стойкой, сзади подходит другой гражданин плотного телосложения, и начинает над ним нависать.

После этого завязывается драка. Сидевший за стойкой парой ударов отправляет противника на пол. Случилось это 21 января.