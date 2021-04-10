Опубликовано видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Кадры после ДТП с российскими туристами в Турции разместил канал A Haber.

На видео туристы выбираются из автобуса, который съехал в кювет с заснеженной трассы. Видны автомобили скорой помощи и спасатели.

СМИ: Ависообщение с Турцией могут закрыть на месяц из-за коронавируса

Ранее стало известно, что сегодня утром на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье. Сообщалось, что 26 наших соотечественников пострадали. Скончалась одна женщина.

Россиян, получивших ранения, госпитализировали в медучреждения городов Конья и Сельчук.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением из-за обледенения на шоссе.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Скрин с программы телеканала A Haber
ТЕГИ:Российские ТуристыДТПТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры