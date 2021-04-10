Опубликовано видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции

Ранее стало известно, что сегодня утром на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье. Сообщалось, что 26 наших соотечественников пострадали. Скончалась одна женщина.

Россиян, получивших ранения, госпитализировали в медучреждения городов Конья и Сельчук.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением из-за обледенения на шоссе.

