Опубликовано видео с места смертельного ДТП с россиянами в Турции
Кадры после ДТП с российскими туристами в Турции разместил канал A Haber.
На видео туристы выбираются из автобуса, который съехал в кювет с заснеженной трассы. Видны автомобили скорой помощи и спасатели.
Ранее стало известно, что сегодня утром на трассе Конья — Аксарай произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов. Об этом сообщило генконсульство России в Анталье. Сообщалось, что 26 наших соотечественников пострадали. Скончалась одна женщина.
Россиян, получивших ранения, госпитализировали в медучреждения городов Конья и Сельчук.
По предварительным данным полиции, водитель автобуса не справился с управлением из-за обледенения на шоссе.
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