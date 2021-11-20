В ДТП на Кутузовском проспекте погибли блогер Губденский и его коллега

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли сразу два человека, сообщает столичная госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

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Произошло лобовое столкновение двух автомобилей. Водитель BMW выехал на встречную полосу. В результате ДТП он погиб на месте, его пассажир был госпитализирован.

«Пассажир BMW скончался в больнице», — заявили в госавтоинспекции.

Разбившийся автомобиль BMW принадлежал блогеру Саиду Губденскому – на машине изображено название его Instagram-аккаунта. Об этом рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Информацию о гибели Губденского подтвердил его менеджер. Он также рассказал, что вторым погибший был коллега блогера по работе.

Уточняется, что данных о других погибших не поступало.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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