Происшествия

Опубликовано видео атаки по Сирии

1 июля09:38

На окрестности Дамаска и город Хомс была совершена воздушная атака. Уточняется, что системы впротивовоздушной обороны смогли перехватить не менее трех ракет, сообщает «Свободная пресса».

По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, на границе Сирии и Ливана также прогремели взрывы. Кроме того, на юге Ливана были зафиксированы полеты израильской авиации на низких высотах.

Как уточняет RT, опубликовано видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.

На кадрах можно рассмотреть, как одна из ракет взрывается на территории сирийской столицы. Кaк передaёт госудaрственное информaгентство aрaбской республики SANA, в результате атаки погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, ранен 21 человек.

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ФОТО: lenta.ru
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