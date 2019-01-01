Опубликовано видео атаки по Сирии

На окрестности Дамаска и город Хомс была совершена воздушная атака. Уточняется, что системы впротивовоздушной обороны смогли перехватить не менее трех ракет, сообщает «Свободная пресса».

По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, на границе Сирии и Ливана также прогремели взрывы. Кроме того, на юге Ливана были зафиксированы полеты израильской авиации на низких высотах.

Как уточняет RT, опубликовано видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.