Опубликовано видео атаки по Сирии
На окрестности Дамаска и город Хомс была совершена воздушная атака. Уточняется, что системы впротивовоздушной обороны смогли перехватить не менее трех ракет, сообщает «Свободная пресса».
По данным ливанского телеканала al-Mayadeen, на границе Сирии и Ливана также прогремели взрывы. Кроме того, на юге Ливана были зафиксированы полеты израильской авиации на низких высотах.
Как уточняет RT, опубликовано видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
На кадрах можно рассмотреть, как одна из ракет взрывается на территории сирийской столицы. Кaк передaёт госудaрственное информaгентство aрaбской республики SANA, в результате атаки погибли по меньшей мере четыре мирных жителя, ранен 21 человек.
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