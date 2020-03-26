Определены причины взрыва в жилом доме Магнитогорска
Глава Магнитогорска Сергей Бердников рассказал о причине взрыва в жилом пятиэтажном доме, передает ТАСС. По словам градоначальника, ЧП случилось при проведении ремонта. В квартире, где сдетонировал газ, монтировали натяжные потолки.
В свою очередь в управлении МЧС по Челябинской области уточнили, что взрыв произошёл из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.
Сообщение о взрыве в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома поступило в пол седьмого вечера по московскому времени. После детонации начался пожар. В доме обнаружены двое погибших. Сообщается также о двух пострадавших детях.
Из дома был эвакуирован 31 человек. Их пока разместили в соседней школе. При необходимости все будут расселены, пообещал глава города. Очевидцы выкладывали видео и фото с места происшествия.
Более серьёзное ЧП связанное с газом, произошло в Магнитогорске 31 декабря 2018 года. Тогда в результате взрыва обрушился один из подъездов 10-этажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Погибли 39 человек.
Некоторые тогда посчитали, что причиной взрыва стал теракт, однако власти отвергли эту версию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Налог на проценты по вкладам более 1 млн рублей введут в РФ с 2021 года
- Определены причины взрыва в жилом доме Магнитогорска
- На Кубе от коронавируса скончался россиянин
- Стало известно, на сколько месяцев вперед купили продукты россияне
- Названа предположительная причина взрыва дома в Магнитогорске