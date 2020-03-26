Определены причины взрыва в жилом доме Магнитогорска

Глава Магнитогорска Сергей Бердников рассказал о причине взрыва в жилом пятиэтажном доме, передает ТАСС. По словам градоначальника, ЧП случилось при проведении ремонта. В квартире, где сдетонировал газ, монтировали натяжные потолки.

В свою очередь в управлении МЧС по Челябинской области уточнили, что взрыв произошёл из-за нарушения эксплуатации газового оборудования.

Сообщение о взрыве в квартире на втором этаже жилого пятиэтажного дома поступило в пол седьмого вечера по московскому времени. После детонации начался пожар. В доме обнаружены двое погибших. Сообщается также о двух пострадавших детях.