Опознан подозреваемый в убийстве главы UnitedHealth в центре Нью-Йорка
Власти установили личность мужчины, подозреваемого в убийстве руководителя UnitedHealth Брайана Томпсона. Его розыск продолжается, сообщает Reuters со ссылкой на мэра Нью-Йорка Эрика Адамса.
На полицейском мероприятии в Гарлеме Адамс сказал журналистам, что «сеть стягивается». Имя подозреваемого он называть отказался.
«Если вы это сделаете, вы, по сути, дадите наводку человеку, которого мы ищем, а мы не хотим давать ему преимущество. Пусть продолжает верить, что может спрятаться за маской», — объяснил мэр.
50-летнего Брайана Томпсона застрелили в центре Нью-Йорка в среду. Нападавший с места преступления скрылся, полиция полагает, что убийство он планировал заранее.
Подозреваемый попал на камеры наблюдения в ближайшем кафе. В переулке на пути его бегства полиция нашла смартфон. Мотив убийства по-прежнему неясен.
UnitedHealth — крупнейшая медицинская страховая компания США. Ее услугами пользуются десятки миллионов американцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru