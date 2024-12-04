Главу UnitedHealthcare Томпсона застрелили в Нью-Йорке, подозреваемый скрылся

Генеральный директор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был застрелен утром 4 декабря в центре Манхэттена. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицейский отчет и очевидцев.

По данным полиции, нападение произошло около 6:45 утра (14:45 мск) возле отеля New York Hilton Midtown, где проводилась конференция инвесторов компании. 50-летний Томпсон получил огнестрельное ранение в грудь, был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.