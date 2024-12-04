Главу UnitedHealthcare Томпсона застрелили в Нью-Йорке, подозреваемый скрылся
Генеральный директор страховой компании UnitedHealthcare Брайан Томпсон был застрелен утром 4 декабря в центре Манхэттена. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на полицейский отчет и очевидцев.
По данным полиции, нападение произошло около 6:45 утра (14:45 мск) возле отеля New York Hilton Midtown, где проводилась конференция инвесторов компании. 50-летний Томпсон получил огнестрельное ранение в грудь, был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако врачи не смогли его спасти.
Преступник, которого свидетели описали как белого мужчину в кремовой куртке и черной маске, скрылся с места происшествия на велосипеде. По предварительным данным, стрелок поджидал Томпсона у входа в отель и произвел выстрел с расстояния около 10 метров.
Брайан Томпсон работал в компании более 20 лет и возглавлял ее страховое подразделение с 2021 года. UnitedHealthGroup, занявшая первое место по выручке среди компаний здравоохранения в США в 2023 году, объединяет более 100 тыс. сотрудников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru