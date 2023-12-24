Горнолыжные курорты Сочи закрыли трассы из-за непогоды
В Сочи из-за непогоды горнолыжные курорты закрыли трассы для посетителей. Об этом сообщили Telegram-каналы горнолыжных центров 24 декабря, в воскресенье.
В «Красной поляне» канатные дороги действуют в туристическом режиме. В «Газпром Поляне» подъемники и трассы закрыты, они не работают.
В «Роза Хутор» трассы для катания, закрыли, не продают ски-пассы. При этом канатная дорога «Олимпия» действует для туристов, которые не собираются кататься с гор.
В пресс-службе курорта извинились за вынужденный простой.
«Приносим извинения за возможные неудобства, и обращаем ваше внимание на то, что безопасность наших гостей является нашим первостепенным приоритетом», — написали в пресс-службе.
Ранее стало известно, что встреча Нового года в отелях Красной поляны обойдется туристам минимум в 40 тысяч рублей, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
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