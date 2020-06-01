Оперштаб: В Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом

Таким образом, число жертв коронавируса в городе составило 2 424 человека. Отмечается, что у всех пациентов была диагностирована пневмония и подтвержден коронавирус.

По данным оперштаба, за последние сутки в России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса, из них - 2297 в столице.

В оперштабе напомнили о необходимости соблюдения самоизоляции в Москве до 14 июня.

