Оперштаб: В Москве скончались 73 пациента с COVID-19
26 мая 202022:15
В Москве умерли 73 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.
Оперштаб напоминает о необходимости для всех жителей столицы, вне зависимости от возраста, соблюдать режим самоизоляции до конца этого месяца.
В настоящий момент в стране зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом, из них более 3 тыс закончились летальным исходом.
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26 мая 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru