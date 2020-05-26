Оперштаб: В Москве скончались 73 пациента с COVID-19

В Москве умерли 73 человека с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом в Telegram.



Оперштаб напоминает о необходимости для всех жителей столицы, вне зависимости от возраста, соблюдать режим самоизоляции до конца этого месяца.

В настоящий момент в стране зафиксировано 362 342 случая заражения коронавирусом, из них более 3 тыс закончились летальным исходом.

