Появилось видео задержания террористов в Крыму
Управление ФСБ России по Крыму обнародовало видео задержания группы россиян, которые подозреваются в подготовке теракта в Симферополе.
На кадрах зафиксированы задержания по двум адресам - в частной секторе и многоквартирном доме. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты пистолет, самодельные взрывные устройства и листовки со свастикой, передает ОТР.
Также отмечается, что один из подозреваемых во время задержания попытался оказать сопротивление силовикам.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержано пятеро граждан России, которые планировали взорвать бомбу на рынке в Симферополе. При этом подозреваемые поддерживали связь с украинскими радикалами. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал 360
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
494 тыс.+8 404 / сут.
Умерли
6 358+216 / сут.
Выздоровели
253 тыс.+10 386 / сут.
- Появилось видео задержания террористов в Крыму
- Москвичей предупредили о крупном граде в среду
- Дойная корова на коротком поводке: Экономист о кредите МВФ Украине
- Названы сроки взаимного признания виз России и Белоруссии
- Собянин сравнил смертность от COVID-19 в Москве с другим миром
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru