Появилось видео задержания террористов в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму обнародовало видео задержания группы россиян, которые подозреваются в подготовке теракта в Симферополе.

На кадрах зафиксированы задержания по двум адресам - в частной секторе и многоквартирном доме. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты пистолет, самодельные взрывные устройства и листовки со свастикой, передает ОТР.

Также отмечается, что один из подозреваемых во время задержания попытался оказать сопротивление силовикам.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержано пятеро граждан России, которые планировали взорвать бомбу на рынке в Симферополе. При этом подозреваемые поддерживали связь с украинскими радикалами. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал 360

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ТЕГИ:ТерроризмФСБКрым
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