Появилось видео задержания террористов в Крыму

Управление ФСБ России по Крыму обнародовало видео задержания группы россиян, которые подозреваются в подготовке теракта в Симферополе.



На кадрах зафиксированы задержания по двум адресам - в частной секторе и многоквартирном доме. В ходе обыска у подозреваемых были изъяты пистолет, самодельные взрывные устройства и листовки со свастикой, передает ОТР.



Также отмечается, что один из подозреваемых во время задержания попытался оказать сопротивление силовикам.



Ранее сообщалось, что в Крыму задержано пятеро граждан России, которые планировали взорвать бомбу на рынке в Симферополе. При этом подозреваемые поддерживали связь с украинскими радикалами. Возбуждено уголовное дело, передает телеканал 360