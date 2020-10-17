Опасного пациента, сбежавшего из психиатрической клиники, нашли в Калужской области

В Калужской области правоохранительные органы смогли обнаружить мужчину, который ранее сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по области.

По данным агентства, гражданин найден в Калужской области и отправлен обратно в лечебницу в областном центре. Как ранее передавали СМИ, мужчина был осужден и находился в медучреждении на принудительном лечении, так как он представляет опасность для окружающих.

Правоохранительные органы предупреждали об опасности жителей Московской и Калужской областей, а также рекомендовали обратиться в отделение полиции при встрече с человеком вызывающего поведения.

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ФОТО: РИА Новости // Валерий Мельников
ТЕГИ:ПсихиатрияКалужская ОбластьПолиция
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