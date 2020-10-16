Опасного сбежавшего психбольного ищут в Подмосковье

Главное управление МВД РФ по Московской области предупредило население о побеге из психиатрической лечебницы особого пациента. Гражданин находился на принудительном лечении.

Как подчеркнули в областном полицейском главке, он может представлять серьёзную опасность для окружающих. В связи с этим правоохранители настоятельно рекомендуют быть осторожными в случае встречи с неизвестным, сообщает Свободная пресса.

В случае встречи с гражданином странного поведения необходимо оперативно оповестить полицию, отмечает Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодмосковьеПолицияПсихиатрия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры