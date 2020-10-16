Опасного сбежавшего психбольного ищут в Подмосковье
Главное управление МВД РФ по Московской области предупредило население о побеге из психиатрической лечебницы особого пациента. Гражданин находился на принудительном лечении.
Как подчеркнули в областном полицейском главке, он может представлять серьёзную опасность для окружающих. В связи с этим правоохранители настоятельно рекомендуют быть осторожными в случае встречи с неизвестным, сообщает Свободная пресса.
В случае встречи с гражданином странного поведения необходимо оперативно оповестить полицию, отмечает Газета.ру.
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- Опасного сбежавшего психбольного ищут в Подмосковье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru