Военные Мьянмы заблокировали в стране Wikipedia
Ресурсы международной онлайн-энциклопедии Wikipedia недоступны для пользователей в Мьянме с пятницы 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks.
NetBlocks отмечает, что в Мьянме недоступны все версии Wikipedia, которая ведется на многих языках мира. По данным организации, это стало проявлением цензуры, которую применяют военные, организовавшие госпереворот в стране.
Кроме того, по всей стране около шести ночей происходят сбои в работе интернета.
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