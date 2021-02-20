Военные Мьянмы заблокировали в стране Wikipedia

Ресурсы международной онлайн-энциклопедии Wikipedia недоступны для пользователей в Мьянме с пятницы 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks.

NetBlocks отмечает, что в Мьянме недоступны все версии Wikipedia, которая ведется на многих языках мира. По данным организации, это стало проявлением цензуры, которую применяют военные, организовавшие госпереворот в стране.

Кроме того, по всей стране около шести ночей происходят сбои в работе интернета.

