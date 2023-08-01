ООН: Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены
1 августа 202319:32
Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены, заявили в офисе генсека ООН.
Там же уточнили, что ООН выступает против всех нападений на гражданские объекты.
Накануне Евросоюз призвал Россию не использовать атаку беспилотников в Москве как причину для эскалации конфликта на Украине.
Беспилотники атаковали Москву в ночь на 1 августа. Несколько дронов сбили на подлете к столице, один БПЛА врезался в башню комплекса «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru