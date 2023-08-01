ООН: Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены

Атаки беспилотников на Москву должны быть прекращены, заявили в офисе генсека ООН.

Украина пообещала новые атаки на Москву беспилотниками

Там же уточнили, что ООН выступает против всех нападений на гражданские объекты.

Накануне Евросоюз призвал Россию не использовать атаку беспилотников в Москве как причину для эскалации конфликта на Украине.

Беспилотники атаковали Москву в ночь на 1 августа. Несколько дронов сбили на подлете к столице, один БПЛА врезался в башню комплекса «Москва-Сити», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:ООНМоскваВСУБеспилотники

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