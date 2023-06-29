Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за ЛГБТ-контент
29 июня 202315:03
Онлайн-кинотеатр Start оштрафован за показ несовершеннолетним ЛГБТ-контента. Об этом сообщает РИА Новости.
Российскую платформу признали виновной в распространении материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, либо желание сменить пол. Общая сумма штрафа составила 3,8 миллиона рублей.
Ранее в этом месяце оштрафовали кинотеатр Premier из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru