Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали за ЛГБТ-контент

Онлайн-кинотеатр Start оштрафован за показ несовершеннолетним ЛГБТ-контента. Об этом сообщает РИА Новости.

Два онлайн-кинотеатра могут приостановить работу из-за пропаганды ЛГБТ

Российскую платформу признали виновной в распространении материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, либо желание сменить пол. Общая сумма штрафа составила 3,8 миллиона рублей.

Ранее в этом месяце оштрафовали кинотеатр Premier из-за отсутствия маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-пропагандой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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