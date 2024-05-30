ОНК: Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации
Обвиняемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» не смогут выплатить компенсации потерпевшим, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление члена ОНК Москвы Александра Мальцева.
По его словам, это не произойдет даже при пожизненном для них сроке. Трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении, однако имеют работу только треть осужденных. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с наличием заказов, указал Мальцев.
Правозащитник отметил, что если фигуранты уголовного дела будут приговорены к пожизненному сроку, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь.
Ранее «Ингосстрах» заявил, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию концертного зала «Крокус сити холла» в результате атаки террористов еще не принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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