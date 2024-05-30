ОНК: Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации

По его словам, это не произойдет даже при пожизненном для них сроке. Трудовая деятельность является обязательной в любом исправительном учреждении, однако имеют работу только треть осужденных. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с наличием заказов, указал Мальцев.

Правозащитник отметил, что если фигуранты уголовного дела будут приговорены к пожизненному сроку, то будут обязаны работать и выплачивать компенсации потерпевшим, однако полностью выплатить нанесенный ущерб только тюремной зарплатой они не смогут даже за всю жизнь.

Ранее «Ингосстрах» заявил, что решение о страховом случае из-за ущерба зданию концертного зала «Крокус сити холла» в результате атаки террористов еще не принято, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

