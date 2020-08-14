ОНК сообщила об избиении фигуранта дела Фургала
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) сообщила, что избит фигурант уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Андрей Карепов. Как пишет Интерфакс, пострадавший заявил о побоях в ходе его доставки на следственные действия.
В ОНК заявили, что зафиксировали заметные травмы виска и плеча. Карепов был на «скорой» доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. После этого он вернулся в СИЗО Лефортово.
Предварительно, Карепов пострадал не от сотрудников ФСИН или СИЗО, а конвоиров. ОНК направит сведения о произошедшем в прокуратуру.
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