ОНК: семья Ефремова найдет нового адвоката к 14 сентября
Семья Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет за смертельное ДТП, найдет ему адвоката для обжалования приговора к 14 сентября, сообщила агентству ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович.
Она также рассказала об условиях содержания артиста в СИЗО. По словам правозащитницы, Ефремова перевели из карантинной камеры в постоянную. Она рассчитана на четырех человек, но пока в ней сидят трое.
«У него нормальные отношения с ними. В камере появился холодильник, в предыдущей его не было. По здоровью и быту у него все нормально, жалоб нет», - отметила Литвинович.
Вместе с тем, она рассказала, что семья актера еще не успела его навестить, так как оформление разрешения на свидания занимает некоторое время.
По ее словам, в ожидании встречи с близкими Ефремов уже договорился с сокамерниками поиграть в настольный теннис в спортзале. Она отметила, что это платная услуга, перевод можно сделать с расчетного счета в СИЗО.
Суд вынес приговор Ефремову 8 сентября, ровно через три месяца после смертельного ДТП в центре Москвы. Актер проведет в колонии 8 лет. Сразу после оглашения приговора Ефремов отказался от своего одиозного адвоката Эльмана Пашаева, а также заявил, что тот его "подставил". По словам актера, адвокат обещал, что он останется на свободе либо получит минимальное наказание.
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